10 momen di dunia musik yang tak boleh dilewatkan pada 2020

Hak atas foto Getty Images Image caption Semuanya siap menyambut 2020: Stormzy, Adele, Paul McCartney, Rihanna, Dua Lipa, Madonna dan Taylor Swift

"I'm so 20/20 with my vision, 20/20 with precision," senandung Charli XCX dalam album terbarunya.

Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami juga '20/20' alias 'jelas' dengan prediksi ke depan - tapi berikut ini sejumlah momen dunia musik yang kami nantikan dalam 12 bulan ke depan.

1) Album drum and bass Adele

Hak atas foto Getty Images Image caption Di ranah pribadinya, Adele melalui masa-masa kelam setelah berpisah dari sang suami.

"Saya akan menyebut album saya yang berikutnya ADELE," cuit Lady Gaga bulan Oktober lalu.

Ia tidak memberi penjelasan lebih lanjut, maka dari itu ayo kita berspekulasi dengan liar bahwa mungkin Gaga menantang Adele untuk segera menyelesaikan album keempatnya. Jika tidak, ia akan merebut momen itu.

Adele memastikan diri untuk tidak menjadi sorotan sejak tur dunianya berakhir tahun 2017 lalu; ia hanya muncul beberapa kali di Instagram untuk mendukung Tottenham Hotspur atau menggilai Spice Girls.

Di ranah pribadinya, bintang pop itu melalui masa-masa kelam setelah berpisah dari sang suami, Simon Konecki, dan pada ulang tahun ke-31, ia menulis bahwa ia telah "berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir".

Maksud pernyataannya berkaitan dengan musik. Dalam unggahan Instagramnya, ia mengatakan kepada para fans bahwa album terbarunya akan menjadi "album drum'n'bass untuk membuatmu kesal".

2) Lagu tema film Bond terbaru

Hak atas foto Getty Images

Film James Bond ke-25 akan dirilis bulan April nanti; yang berarti bahwa di suatu tempat di planet ini, salah satu bintang pop terbesar dunia tengah mengurung diri di dalam studio rekaman, mencoba menemukan rima yang sempurna untuk 'No Time To Die'.

Ed Sheeran adalah favorit untuk menjadi pengisi lagu tema James Bond, dan - beruntungnya - Sheeran memang sudah menyiapkan sebuah lagu.

"Saya sudah punya lagu tema yang saya tulis selama sekitar tiga tahun," ujarnya kepada Ireland's Late, Late Show tahun 2017 lalu. Saat didesak untuk memberi tahu judulnya, Sheeran menambahkan: "Saya tidak akan mengatakannya karena seseorang bisa menconteknya, tapi lagu itu bagus."

Nama lain yang digadang akan dipinang antara lain Dua Lipa, Liam Gallagher dan Lady Gaga - masih hangat dari kesuksesannya meraih piala Oscar berkat lagu tema A Star Is Born.

Kami penasaran apa yang mungkin dibuat Lana Del Rey bila terpilih membuat lagu tema Bond... Tapi saran paling brilian yang beredar adalah agar para produser bisa sekaligus menggaet Idris Elba yang Bond-banget untuk mengumumkan lagu tema itu.

3) Kanye sebagai Presiden?

Hak atas foto Getty Images

"2020, I'ma run the whole election," ungkap Kanye West dalam Facts, lagu dari album Life of Pablo yang dirilis tahun 2016.

Musisi 'lincah' itu telah lama mengungkapkan ambisinya untuk menjadi presiden - tapi apa ia benar-benar mempersiapkan diri untuk menantang Donald Trump tahun depan?

Indikasinya sih tidak. Dalam album terbarunya, Jesus Is King, bintang rap itu merevisi rencana politiknya dengan mengatakan bahwa ia punya rencana untuk tahun 2024, bukan 2020, bahwa ia akan membangun platform penciptaan lapangan kerja.

"Saya tidak akan berlari, saya akan berjalan," ungkapnya, sebelum memberi tahu penggemarnya bahwa ia berniat untuk "mengubah namanya secara resmi menjadi 'Christian Genius Billionaire Kanye West'".

4) Ulang tahun ke-50 festival Glastonbury

Hak atas foto Getty Images

Festival ikonik itu merayakan ulang tahun emasnya tahun depan, di mana Taylor Swift, Paul McCartney dan Diana Ross sudah dipastikan akan tampil.

Penyelenggara festival, Emily Eavis, mengatakan bahwa artis lainnya akan sama mengesankannya, dengan penampil utama "level Piramida" tampil di panggung kedua.

Ia juga berkomitmen untuk "sedekat mungkin" mencapai prinsip kesetaraan gender dalam hal penampil; sementara ada "ide segar" lainnya untuk lokasi festival yang digelar larut malam itu, dari Block9, Shangri La dan Arcadia.

Penampil lainnya yang dirumorkan hadir yaitu Kendrick Lamar, Guns N' Roses, Ariana Grande, Arctic Monkeys, Madonna dan The 1975.

Akan tetapi, Elton John dan Fleetwood Mac dicoret, sementara Queen gagal tampil akibat masalah dengan salah seorang penyelenggara.

5) Album reggae Rihanna yang rumit

Hak atas foto Getty Images

Selama empat tahun terakhir, Rihanna telah melakukan segalanya kecuali menelurkan album: Ia membangun kerajaan fesyen, meluncurkan produk makeup yang inovatif, dan melebarkan karirnya di dunia film.

Akan tetapi, semua itu tidak ada artinya bagi para penggemar yang terus-menerus merengek meminta musik baru darinya.

Bulan April lalu, ketika Rihanna mempromosikan produk kecantikannya yang baru di Instagram, salah seorang warganet mengeluh: "Kami ingin album baru, sis."

"Ya... ini bronzer (alat makeup, red.)," balas bintang pop itu.

Sepanjang musim panas, ia semakin menanggapi rengekan warganet dengan membagikan sebuah video berisi dirinya di dalam studio dengan deskripsi: "Di balik layar 'Mana albumnya?'"

Dua pekan kemudian, ia merilis seri kaos bertuliskan: "No More Music".

Meski demikian, kami tahu ia sedang mengerjakan album barunya. Bulan November lalu, ia mengatakan kepada Vogue bahwa albumnya ini akan "diresapi reggae".

"Itu ada dalam darah saya," tambah Rihanna. "Meski saya sudah mengeksplorasi genre-genre musik yang lain, ini saatnya saya kembali kepada sesuatu yang belum benar-benar saya wujudkan dalam suatu karya utuh."

6) Mereka yang patut dinantikan

Media playback tidak ada di perangkat Anda Watch clips from the BBC Sound Of 2020 nominees

Sejumlah pihak sudah memprediksi siapa saja musisi-musisi yang menjanjikan di tahun depan, dengan penghargaan Brits' Rising Star Award, MTV Push dan BBC sendiri dengan Sound of 2020 mengeluarkan sederet nama musisi baru yang patut diantisipasi.

Dua nama sama-sama muncul dalam ketiga daftar itu: Celeste, yang disebut NME sebagai "bakat yang hanya muncul sekali dalam satu generasi" dan "penyanyi soul terbaik Inggris yang muncul setelah sekian lama"; dan Joy Crookes, yang irama R&B-nya memadukan warisan budaya Irlandia-Bangladesh dengan estetika London yang enerjik.

Di Skotlandia, artis folk-pop Gerry Cinnamon tengah membuat gelombang besar - menjual habis seluruh tiket konsernya yang digelar di stadion Hampden Park Glasgow berkapasitas 50.000 orang dalam hitungan jam, meskipun tidak punya kontrak rekaman dengan pihak mana pun.

Hal yang sama juga dilalui MC asal Manchester, Aitch, yang mencetak hit 10 teratas awal tahun ini dengan lagu Taste (Make It Shake). Sejak itu, ia telah berkolaborasi dengan Ed Sheeran dan Stormzy, menghadirkan gunungan ekspektasi atas album debutnya nanti.

Jangan lupa untuk juga memantau penyanyi sekaligus penulis lagu Maisie Peters, yang ahli meramu balada pop; dan penyanyi/rapper asal Italia, Beba, yang merilis banyak single ceria tahun 2019 ini.

7) Album-album yang lagu-lagu terbaiknya akan Anda pilih-pilah, karena tak ada lagi orang yang mendengarkan album secara utuh

Musisi berikut ini akan mengumumkan bahwa album mereka merupakan "ekspresi terkini atas visi artistik saya", walaupun kita sebagai pendengar akan mengkurasi daftar putar sendiri dan menyisihkan lagu-lagu sisanya ke kotak sampah.

Dua Lipa - Future Nostalgia . Terinspirasi musik disko dan pop klasik, Dua Lipa mengatakan kepada BBC bahwa album keduanya akan terdengar "seperti kelas berdansa".

. Terinspirasi musik disko dan pop klasik, Dua Lipa mengatakan kepada BBC bahwa album keduanya akan terdengar "seperti kelas berdansa". The 1975 - Notes On A Conditional Form . Vokalis Matty Healy mengatakan kepada Radio 1 bahwa album ini akan menjadi penghormatan kepada "budaya mimpi buruk Inggris" termasuk "keindahan M25 dan kunjungan ke McDonald's... dengan mengendarai mobil Peugeot 206".

. Vokalis Matty Healy mengatakan kepada Radio 1 bahwa album ini akan menjadi penghormatan kepada "budaya mimpi buruk Inggris" termasuk "keindahan M25 dan kunjungan ke McDonald's... dengan mengendarai mobil Peugeot 206". Kendrick Lamar - TBC. Apa yang akan kamu lakukan kalau album terakhirmu memenangi Pulitzer Prize? Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh Kendrick Lamar selagi ia menyusun album yang akan menyusul album Damn yang ia rilis pada 2017. Meski ia tak banyak bicara selama setahun belakangan, penampilannya pada beberapa festival pada 2020 mungkin akan menawarkan jawabannya.

Apa yang akan kamu lakukan kalau album terakhirmu memenangi Pulitzer Prize? Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh Kendrick Lamar selagi ia menyusun album yang akan menyusul album Damn yang ia rilis pada 2017. Meski ia tak banyak bicara selama setahun belakangan, penampilannya pada beberapa festival pada 2020 mungkin akan menawarkan jawabannya. Kesha - High Road. Setelah drama seputar album Rainbow yang mendapatkan nominasi Grammy, penyanyi Tik Tok ini mengatakan dia "terhubung kembali pada kegembiraan yang tak terbatas dan kegilaan yang selalu jadi bagian dari dirinya" untuk album keempatnya.

Setelah drama seputar album Rainbow yang mendapatkan nominasi Grammy, penyanyi Tik Tok ini mengatakan dia "terhubung kembali pada kegembiraan yang tak terbatas dan kegilaan yang selalu jadi bagian dari dirinya" untuk album keempatnya. Pet Shop Boys - Hotspot. Direkam di Berlin, album ini dirilis sebelum tur Greatest Hits pada Mei.

Direkam di Berlin, album ini dirilis sebelum tur Greatest Hits pada Mei. Lana Del Rey - White Hot Forever. Saat album terbaru Lana, Norman F_____ Rockwell dirilis pada Agustus, penyanyi tersebut mengatakan ia tengah menyiapkan album lanjutan. Berbicara soal satu lagu baru berjudul Let Me Love You Like A Woman, ia mengatakan, "aku merasa ini akan jadi penting".

Saat album terbaru Lana, Norman F_____ Rockwell dirilis pada Agustus, penyanyi tersebut mengatakan ia tengah menyiapkan album lanjutan. Berbicara soal satu lagu baru berjudul Let Me Love You Like A Woman, ia mengatakan, "aku merasa ini akan jadi penting". Idles - Toneland. Grup musik ini mengumumkan mereka sudah mulai menyiapkan materi album ketiga awal tahun ini.

Grup musik ini mengumumkan mereka sudah mulai menyiapkan materi album ketiga awal tahun ini. Cardi B - TBC. Penyanyi rap mengunggah penampilan mencengangkan di akun Instagramnya pada November dan mengatakan "hanya sedikit (penampilan) sampai aku menyelesaikan albumku". Namun bisa jadi tidak akan sebentar, karena ia sedang sibuk syuting film Fast & Furious 9.

Penyanyi rap mengunggah penampilan mencengangkan di akun Instagramnya pada November dan mengatakan "hanya sedikit (penampilan) sampai aku menyelesaikan albumku". Namun bisa jadi tidak akan sebentar, karena ia sedang sibuk syuting film Fast & Furious 9. The Killers - Imploding The Mirage. Setelah penampilan luar biasa di Glastonbury, grup ini langsung kembali ke studio rekaman untuk menggarap album keenam, yang kemungkinan akan diberi judul Dying Breed dan When Dreams Run Dry. Album tersebut rencananya akan dirilis Mei.

Musisi lain yang tengah menyiapkan karya terbaru termasuk Halsey, The Weeknd, BTS, Haim, SZA, Childish Gambino, Selena Gomez, BlackPink, 21 Savage, The Avalanches, Kendrick Lamar, Bombay Bicycle Club dan Justin Bieber.

8) Tur-tur utama

Hak atas foto Madonna / Twitter Image caption Madonna akan tampil di panggung-panggung kecil yang lebih intim dalam Tur Madame X.

Madonna akan datang ke Inggris pada akhir Januari untuk tampil selama 14 malam di London Palladium.

Kesempatan melihat Madonna dari jarak dekat merupakan sesuatu yang langka, dan ulasan mengenai penampilan serupanya di AS menyebut konser tersebut sebagai "kekacauan berwarna", "pertunjukan politik" dan "kombinasi Madonna yang suci namun ganjen".

Namun perlu dicatat bahwa sang bintang mungkin akan muncul terlambat, di atas jam 11 malam.

Stormzy, penyanyi rap asal Inggris, juga mengumumkan rencana ambisius dengan 55 tanggal konser yang termasuk tiga malam di London, juga konser-konser lainnya di Asia, Australia, Selandia Baru, Amerika Utara dan Afrika.

Hak atas foto PA Media Image caption Stormzy, penyanyi rap asal Inggris, juga mengumumkan rencana ambisius dengan 55 tanggal konser.

Bintang yang bersinar pada 2019, Billie Eilish, memulai tur Where Do We Go? di Miami, AS, Maret mendatang. Ia juga akan terbang ke Inggris untuk tampil di Manchester, Birmingham dan London; sementara Little Mix merilis 21 tanggal konser sepanjang musim panas, dimulai dengan festival BTS di Hyde Park.

Alanis Morissette mengumumkan dia akan menampilkan album debutnya Jagged Little Pill secara utuh untuk merayakan 25 tahun karirnya - meski hingga saat ini jadwal konser baru terbatas di AS.

Anda juga harus terbang ke AS jika ingin menonton penampilan artis pop 80-an: The B-52's, Berlin, Big Country, Bret Michaels, Bow Wow Wow dan musisi lainnya.

Di Inggris, The Eagles akan menampilkan album Hotel California selama dua malam di Stadion Wembley; sementara penampil utama pada festival sepanjang 2020 termasuk Kraftwerk (All Points East), Haim (Latitude), Lionel Richie (Isle of Wight), Liam Gallagher (Reading & Leeds) dan Tyler, The Creator (Lovebox).

9) Dan jangan lupa film musikal...

Hak atas foto Getty Images Image caption Jennifer Hudson memerankan Aretha Franklin dalam sebuah film biografi musikal Queen of Soul.

Mungkin Cats tidak terlalu bagus, tapi kesuksesan The Greatest Showman, Rocketman dan Bohemian Rhapsody berarti kita tidak akan kekurangan film musikal tahun depan.

Salah satu film yang ditunggu adalah adaptasi West Side Story oleh sutradara Steven Spielberg yang dibintangi oleh Ansel Elgort dan Rachel Zegler sebagai Tony dan Maria. Rita Moreno, yang memenangi Oscar atas perannya sebagai Anita di film aslinya, juga akan kembali dengan peran baru.

Pemenang Oscar lainnya, Jennifer Hudson, akan berperan sebagai Aretha Franklin di film biografi Queen Of Soul. "Saya hanya berharap aku bisa membuat ia bangga," kata penyanyi yang telah mendapatkan persetujuan dari Franklin sebelum ia meninggal.

Menyusul kesuksesan A Star Is Born, Bradley Cooper akan menyutradarai dan bermain dalam film biografi tentang komponis Leonard Bernstein; sementara Celine Dion akan dibuatkan film biografi berbahasa Prancis, The Power of Love.

Kalau belum cukup, Film4 akan mengadaptasi Everybody's Talking About Jamie untuk layar lebar; dan Top Gun 2 akan dirilis pada Juni.

10) Beethoven berumur 250

Hak atas foto AFP Image caption Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven dilahirkan di Jerman pada 1770 - meskipun selama bertahun-tahun ia yakin ia lahir pada 1772, trik yang digunakan ayahnya untuk membuatnya semakin mengesankan.

Ada beberapa acara yang akan dibuat untuk memeringati 250 tahun kelahirannya, termasuk dokumenter 52 bagian di Classic FM, dibawakan oleh John Suchet setiap Sabtu sepanjang 2020.

BBC juga memiliki rencana besar, dimulai pada 11 Januari dengan opera baru David Lang, Prisoner of the State, yang akan mengisahkan cerita gelap di balik opera Fidelio.

Seminggu kemudian, BBC National Orchestra of Wales dan WNO Orchestra akan membuat ulang epik berdurasi empat jam konser amal 1808, di mana Beethoven untuk pertama kalinya menampilkan Simphoni ke-5 dan ke-6, sekaligus konser piano ke-4 di mana ia tampil solo.

Di kota asalnya, Bonn, museum Beethoven akan direnovasi, sementara pionir musik elektronik Kraftwerk akan tampil di konser terbuka untuk menghormati Beethoven.

