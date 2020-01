Seekor anjing ditemukan diikat dengan catatan 'permintaan maaf' pemilik lamanya

Hak atas foto RSPCA Image caption Anjing itu ditemukan oleh staf gereja - yang dibiarkan tidak terkunci 24 jam sehari - ketika mereka tiba untuk bekerja pada pagi hari tanggal 18 Desember lalu.

Seekor anjing ditemukan diikat di sebuah gereja dengan secarik kertas berisi catatan dari pemilik lamanya yang menuliskan, "Saya mencintaimu dan saya sangat, sangat minta maaf".

Anjing jenis Staffordshire Bull Terriere dengan warna campuran hitam-putih, yang bernama Cracker, ditinggalkan di Gereja Hati Kudus, Blackpool, Inggris.

Sebuah catatan yang ditulis dengan tangan dan diletakkan di samping anjing itu berbunyi: "Hidup saya sengsara dan saya tidak bisa membayangkan jika dia bersama saya luntang-lantung di jalanan yang dingin dan dalam kondisi kelaparan."

The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan hewan setempat mengatakan bahwa kondisi Cracker "baik-baik saja" dan "mendapatkan tawaran dari banyak lembaga penampungan hewan atau TLC".

Catatan yang ditemukan di sampingnya mendesak siapa pun yang menemukan anjing tersebut agar "tolonglah percaya pada saya bahwa saya meninggallkannya dengan sangat terpaksa, tidak mudah bagi saya untuk meninggalkannya".

Dia melanjutkan: "Anjing saya itu berarti dunia bagi saya dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi."

Lebih lanjut catatan itu menyebutkan bahwa Cracker adalah "anjing yang tenang, ramah, penuh kasih" yang akan berusia tujuh tahun pada 22 Maret 2020.

'Hati saya hancur'

Dia lantas menambahkan: "Dia memiliki kuku di jari kakinya yang cukup lembut, saya sudah merawatnya selama sekitar satu bulan, tetapi sepertinya masih terasa sakit buatnya.

"Hati saya hancur dan sayau benar-benar akan merindukannya lebih dari kata-kata yang terucap. Saya harap dia bisa menemukan rumah baru yang layak dia terima. Saya mencintaimu dan saya benar-benar minta maaf xxxx."

Pimpinan RSPCA, Will Lamping, yang membawa Cracker dari gereja, mengatakan dari catatan tersebut betapa pemiliknya yang dulu sangat mencintainya.

Dia menambahkan: "Sayangnya terkadang hidup dapat menyulitkan bagi orang-orang dan keadaan dapat berubah drastis. Tetapi sungguh memilukan mengetahui ada seseorang yang kehilangan Cracker dan terus bertanya-tanya tentang keadaannya."

Lamping mengatakan apabila tak ada orang yang mengklaim memilliki Cracker, maka anjing yang sudah dicek kesehatannya oleh dokter hewan setempat, akan dikirim ke penempatan sementara RSCPA untuk dicarikan pemilik baru.

Lebih lanjut dia menambahkan: "Jika ada yang mau merawatnya, saya ingin memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan mendapat masalah dan kami ingin mengobrol dengan mereka untuk menunjukkan betapa kami dapat membantu mereka dan, tentu saja, Cracker. "

Dia kemudian mendesak agar setiap pemilik hewan peliharaan yang sedang dililit masalah keuangan agar menghubungi dokter hewan mereka, pusat penyelamatan hewan, atau badan amal seperti RSPCA.