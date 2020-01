Grammy Awards 2020: Ucapan duka mengalir untuk Kobe Bryant

Hak atas foto Getty Images Image caption Lizzo adalah penampil pertama di panggung Grammys 2020 dan dia langsung mengucapkan belasungkawa untuk keluarga Kobe Bryant.

Acara penghargaan musik Grammys 2020 dibuka dengan ucapan duka cita dari berbagai musisi untuk mendiang Kobe Bryant, legenda bola basket Amerika Serikat yang meninggal dunia pada Minggu (26/01) waktu setempat.

"Malam ini untukmu, Kobe," cetus bintang pop, Lizzo, yang membuka acara melalui tembang balada Cuz I Love You.

Pembawa acara Grammys 2020, Alicia Keys, kemudian mendedikasikan penghargaan tersebut untuk Kobe Bryant dengan lagu It's So Hard To Say Goodbye versi a-capella bersama Boyz II Men.

Penghargaan ini berlangsung di Staples Center, tempat Bryant menghabiskan seluruh kariernya bersama Los Angeles Lakers.

Berita kematian Bryant pada usia 41 tahun mengejutkan seluruh artis dan penampil Grammys 2020 di belakang panggung.

"Asli, saya pikir berita itu palsu," kata penyanyi pop, Billie Eilish.

"Saya sedang berada di ruangan hijau….dan saat itu reaksi saya, 'Oh itu pasti palsu," lanjutnya tanpa mampu menyembunyikan kekagetannya.

Penyanyi yang dibesarkan di Los Angeles itu menambahkan: "Semua orang tahu Kobe. Semuanya. Benar-benar tidak bisa dipercaya."

"Saya merasa apapun yang saya katakan tidak cukup untuk apa yang sedang terjadi."

Alicia Keys menjadi pembawa acara Grammys untuk kedua kalinya.

Ketika acara dimulai, kebatinan para hadirin terasa kelam dan Alicia Keys pun menyadarinya.

"Saat ini kita berkumpul untuk acara musik terbesar, merayakan artis-artis yang berkarya paling baik," kata Keys.

"Namun, sejujurnya, kita semua merasa kesedihan yang dahsyat saat ini karena pada hari ini Los Angeles, Amerika, dan seluruh dunia kehilangan pahlawan. Dan kita semua benar-benar patah hati di sini, di rumah yang dibangun Kobe Bryant.

"Sekarang ini, Kobe dan keluarganya dan semua yang hilang secara tragis berada di jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam doa kita, mereka ada di gedung ini.

"Saya ingin semuanya mengheningkan cipta dan memegang mereka di dalam diri Anda dan berbagi kekuatan kita dan dukungan kita dengan keluarga mereka."

Ditambahkan Keys: "Saya tahu betapa Kobe mencintai musik. Jadi kita harus membuat perayaan ini untuk menghormatinya."