View this post on Instagram

Pemprov DKI Jakarta bersama Gugus Tugas COVID-19 DKI Jakarta menyampaikan kepada seluruh warga bahwa Jakarta akan memperpanjang status PSBB selama 14 hari mulai 22 Mei - 4 Juni.⁣ ⁣ Perpanjangan status PSBB DKI Jakarta ini berdasarkan kajian ilmiah dari tim ahli epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).⁣ ⁣ Makin banyak orang berada di rumah, makin kecil penularan. Sebaliknya, makin banyak orang di luar rumah maka makin tinggi penularan. Sejak diberlakukan #PSBB Jakarta angka proporsi warga berada di rumah meningkat sampai hampir 60%. Lalu kira-kira terlihat dalam dua minggu kemudian, pelan-pelan laporan kasus Jakarta mulai menurun. Penurunan ini hanya bisa terjadi karena kita sudah mulai patuh untuk #dirumahaja.⁣ ⁣ Pada Maret 2020, angka reproduksi/ tingkat penularan awal (R0) di DKI adalah empat, artinya satu orang bisa menulari empat orang lainnya. Alhamdulillah berkat kerja sama kita semua, terutama 60% warga yang memilih berada #dirumahaja selama PSBB, pada 17 Mei angka reproduksi (Rt) kita di kisaran 1,11. Sudah mulai stabil 2-3 minggu terakhir. Sedikit lagi, idealnya angka reproduksi (Rt) harus ditekan di bawah satu baru bisa kita anggap terkendali. ⁣ ⁣ Sesungguhnya ada banyak variable dan data yg digunakan dalam memantau masalah yang kompleks ini. Gambaran diatas adalah ilustrasinya. Dalam paparan dan pembahasan semua itu dibahas. Dan Alhamdulillah, memang tanda-tandanya cukup baik, tapi belum tuntas.⁣ ⁣ Apresiasi kepada seluruh masyarakat warga DKI Jakarta yang telah disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan selama PSBB. Bagi teman-teman yang selama ini belum disiplin PSBB, pilihannya ada di tangan Anda semua, mau ikut ambil tanggung jawab atau mau kembali pada keadaan Maret 2020?⁣ ⁣ Perpanjangan kali ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika KITA SEMUA disiplin. Karena itu, kami ingin sampaikan kepada semua, jangan sampai kita harus memperpanjang lagi. Jika disiplin kita kerjakan, dan insyaAllah dua minggu lagi menjadi babak baru bagi kita semua.⁣ ⁣ Mari kita sama-sama hadapi. Kita bisa! Jakarta bisa! Indonesia bisa!