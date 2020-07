Akibat cuitan Trump: 'Salah satu momen paling gelap dalam hidupku', cerita perempuan yang mendadak viral

Lauren berusia 18 tahun ketika pergi ke sebuah acara kampanye di negara bagiannya di New Hampshire.

Dituduh sebagai penyusup

Lauren - yang muncul dalam dokumenter BBC Three baru, Trump in Tweets, tentang bagaimana presiden AS menggunakan Twitter - mengatakan saat melihat tweet tentang dirinya yang ditulis Trump, ia merasa seperti "rohnya keluar dari tubuh".