Sobat XXI, udah siap belum buat nonton lagi film-film seru mulai tanggal 29 Juli 2020 nanti? Nah buat kamu semua yang udah rindu banget buat nonton, ini dia hal-hal yang harus diperhatikan, karena ketika Cinema XXI beroperasi nanti akan diterapkan XXI New Habits, sebuah kebiasaan baru bagi para pecinta film. Ayo coba diperhatikan ya langkah-langkahnya, supaya kita tetap aman dan juga nyaman nonton di Cinema XXI, sampai bertemu 29 Juli nanti, ya! #XXINewHabits #AsiknyaKeBioskop #RinduNontondiXXI