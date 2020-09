Covid-19: Benarkah memakai kacamata lebih melindungi kita dari penularan virus corona?

Penelitian itu mendapati dari 276 pasien Covid-19 hanya 16 pasien, atau kurang dari 6%, yang mengenakan kaca mata selama lebih dari delapan jam per hari karena rabun jauh atau miopi.

Mengapa hasil penelitian ini disebut 'sangat provokatif'?

Riset tersebut dirilis di jurnal ilmiah The Journal of the American Medical Association (JAMA) Ophthalmology pada 16 September lalu.