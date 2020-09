Covid-19: Selandia Baru cabut kebijakan wajib masker menyusul jumlah kasus yang terus turun

Mengapa ada perubahan peraturan terkait penggunaan masker?

Selain itu, penumpang pesawat yang terbang menuju, dari, dan melalui Auckland - serta di semua penerbangan Air New Zealand - masih diwajibkan untuk mengenakan masker.

Mengapa masker membuat kehebohan?

Apa yang dilakukan negara lain?

Lebih dari setengah negara-negara di dunia telah mengeluarkan mandat soal penggunaan masker secara nasional untuk membatasi penyebaran Covid-19, kata Council on Foreign Relations, sebuah lembaga think tank di AS, pada awal Agustus.