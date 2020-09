Covid-19: Penanganan protokol pandemi oleh aparat menuai kritikan di media sosial, pegiat sebut 'dampak dari ketidakseriusan pemerintah'

Menanggapi penyalahgunaan kekuasaan

"Pasti ada kejadian abuse of power dan sebetulnya hukuman-hukuman seperti squat jump itu kan tidak eksis yah di dalam hukum.

"Hukumannya biasanya kalau di jalan raya, tilang, misalnya, atau disuruh pakai masker, disuruh pulang, nggak boleh masuk," kata Asfinawati kepada BBC News Indonesia via telpon.

"Tapi itu kan the last resort yang sangat jauh. Jadi, menurut saya, dari bentuk-bentuk penghukumannya saja, itu sudah sebuah abuse of power, apalagi jika terkait dengan pelecehan seksual, dan lain-lain."