Virus-virus mematikan yang muncul lalu menghilang tanpa jejak

Salah satu virus yang menghilang begitu saja baru-baru ini adalah SARS. Dunia pertama kali menyadari keberadaannya pada 10 Februari 2003, setelah kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing menerima surel berisi cerita tentang “penyakit menular aneh” yang telah menewaskan 100 orang dalam kurun sepekan.

Singkatnya, kita beruntung. Menurut Sarah Cobey, pakar epidemiologi di University of Chicago, SARS akhirnya punah berkat kombinasi tindakan penelusuran kontak yang canggih serta sifat unik virus itu sendiri.

Pada akhirnya, WHO memperkirakan bahwa sekitar 4000 kasus bisa dilacak ke Jianlun, yang sendirinya meninggal karena infeksi virus.

Otoritas kesehatan setempat dan WHO menghadapi beberapa tantangan lain dalam memerangi Ebola. Kurangnya dana membuat pengawasan kasus Ebola menjadi sulit, sementara kehadiran kelompok bersenjata di daerah yang terkena dampak membahayakan bagi petugas kesehatan.

Galur yang menyebabkan pandemi pada 1918 juga telah hilang, begitu pula yang menyebabkan wabah flu burung tahun 1957 yang menewaskan hingga 116.000 orang di AS, serta jenis flu yang beredar pada tahun 2009 sebelum flu babi muncul.

Pertama, cara tersebut mungkin dapat melemahkan virus untuk mengurangi jumlah virus yang beredar di antara pasien individu. Ini bisa memudahkan perawatan mereka yang menderita sakit parah. Telah ada bukti bahwa cara ini manjur – uji klinis di AS dan Jepang mendapati bahwa obat pemicu mutasi “favipiravir” efektif untuk melawan galur flu H1N1.

“Istilah ‘punah’ mungkin menyesatkan,” kata Ian Lipkin, seorang ahli epidemiologi di Universitas Columbia, New York.

Anda bisa simak versi bahasa Inggris dari artikel ini, The deadly viruses that vanished without tracedi laman BBC Future.