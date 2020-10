Sebagian warga Kongo membentuk komunitas bergaya elok dengan merek-merek terkenal

Beberapa warga dari kota kembar Kongo, yaitu Brazzaville dan Kinshasa sudah lama dikenal dengan gaya berpakaian p e rlente yang mereka gunakan - khususnya anggota-anggota dari Society of Ambience-Makers and Elegant People (Sape) . Foto jurnalistik oleh Tariq Zaidi ini mengungkap secara utuh tentang lintas generasi anggota Sape yang disebut sebagai "sapeurs".

"Saya bergaya parlente setiap hari. Hal in membuat saya melupakan segalanya," kata pensiunan ahli kehutanan berusia 62 tahun ini.

Buku berisi karya fotografer Taria Zaidi berjudul Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo sudah diterbitkan bulan ini.