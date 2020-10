Cerita dari Kalimantan untuk dunia: Penghargaan iklim PBB untuk klinik dengan skema bayar berobat dengan bibit pohon, deforestasi turun 70%

Studi baru yang dilakukan oleh Stanford University di Amerika Serikat menganalisa klinik kesehatan dengan pasien sekitar 120.000 orang ini, melalui kerja sama Alam Sehat Lestari dan organisasi yang bermarkas di Amerika Serikat Health in Harmony.

Replikasi di kawasan lain dan di Madagaskar dan Brasil

Skema yang diterapkan ASRI ini - melalui kerja sama dengan Health in Harmony - akan diterapkan di kawasan lain di Indonesia serta di Madagaskar dan Brasil.

Dalam penelitian awal, ASRI dan Health in Harmony menemukan bahwa warga menebang pohon untuk mendapatkan uang berobat.

Studi Universitas Stanford yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Sciences, menyebutkan penurunan 70% deforestasi sama dengan menghindari hilangnya karbon dengan nilai lebih dari US$65 juta, dengan menggunakan harga pasar karbon di Eropa.