Kimetsu no Yaiba: Film pembantai iblis bangkitkan bisnis bioskop Jepang

Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train menjadi film terlaris dalam sejarah perfilman Jepang, menghasilkan 10 miliar yen (Rp1,4 miliar) hanya dalam sepuluh hari — mengalahkan film anime klasik Spirited Away yang membutuhkan waktu 25 hari untuk mencapai tonggak yang sama.