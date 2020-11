Ketika penulis asal Indonesia dan film-film Asia bergerak menggeser dominasi Hollywood

Novel perdana Jesse Q Sutanto, yang akan diterbitkan pada 2021 mendatang, diadaptasi menjadi film di Netflix.

Ketika novelnya yang berjudul Dial A for Aunties hendak diterbitkan perusahaan penerbit asal Inggris, penulis asal Indonesia, Jesse Q Sutanto, tidak menyangka Netflix langsung tertarik membeli hak pembuatan filmnya.

Penulis yang bermukim di Jakarta itu menggambarkan isi novel debutnya ibarat ' Crazy Rich Asians bertemu Weekend at Bernies '.

Menurutnya, novel mengenai seorang fotografer pernikahan yang secara tidak sengaja membunuh laki-laki yang dia temui saat kencan buta kemudian menyembunyikan jenazahnya dalam pesta pernikahan orang Indonesia, muncul pada saat tepat.

"Pernikahan orang Indonesia keturunan Tionghoa menakjubkan dan mereka bisa mengundang tamu rata-rata hingga 2.000 orang. Tokoh utama dalam novel saya harus menyembunyikan jenazah dengan bantuan ibu dan tantenya."

Pada versi filmnya, Jesse akan menjadi produser eksekutifnya. Adapun sutradaranya adalah Nahnatchka Khan, yang pernah menggarap Fresh off the Boat , serial televisi mengenai keluarga imigran asal Taiwan yang beradaptasi dengan kehidupan di Amerika Serikat.

Film Crazy Rich Asians , yang dibuat berdasarkan novel karya Kevin Kwan, adalah film blockbuster AS pertama yang semua tokohnya diperankan orang-orang Asia. Film tersebut telah menghasilkan hampir £200 juta dari pemutaran di seluruh dunia.

"Kini China resmi menjadi pasar film terbesar di dunia—ada 1,3 miliar orang di sana dan jumlah tersebut jauh di atas pasar AS. Anda bisa menantikan film hits berskala raksasa keluar dari China—film-film yang hampir mendulang US$1 miliar di China saja."

'Lebih terbuka pada teks terjemahan'

"Sehingga perusahaan-perusahaan AS ini menaruh uang pada pembuatan konten di seluruh Asia, termasuk mendirikan pusat di Singapura," papar Goodridge.

"Jumlah penonton bioskop di Korea adalah yang tertinggi di dunia, per kapita. Masyarakat Korea amat mencintai film dan cara mereka bercerita canggih.

Bagaimanapun, mengingat Crazy Rich Asians sukses di mana-mana, dan film The Farewell garapan Lulu Wang punya daya tarik, Hollywood tampaknya yakin cerita-cerita mengenai warga Amerika keturunan Asia berpotensi memikat penonton dalam jumlah banyak.

Baru-baru ini diumumkan serial Killing Eve yang dibintangi Sandra Oh dan Awkwafina akan ditayangkan Netflix. Kemudian Adele Lim—yang turut menulis Crazy Rich Asians —akan bekerja sama dengan sutradara-produser Jepang, Hikari, untuk menggarap drama romantis Lost for Words.

Lim juga turut menulis animasi baru Disney, Raya and the Last Dragon, dengan Awkwafina dan Kelly Marie Tran sebagai aktor sulih suara.