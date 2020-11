Teknologi deteksi suara tembakan bisa selamatkan spesies terancam

Teknologi baru ini telah dikembangkan oleh lembaga amal konservasi internasional Zoological Society of London (ZSL) dan Google Cloud.

Proyek perintis

Teknologi deteksi tembakan telah digunakan oleh polisi di AS.

"Salah satu hal paling menantang dari identifikasi suara tembakan ialah suaranya terpantul dari permukaan," Profesor Mark Plumbley, dari University of Surrey's Centre for Vision, Speech and Signal Processing, menjelaskan.