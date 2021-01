Sinyal dari 'bintang terdekat', Proxima Centauri, tengah diselidiki ilmuwan yang menyelidiki kemungkinan adanya mahkluk luar angkasa

Gelombang ini terdeteksi dalam observasi selama 30 jam melalui teleskop di Parkes Observatory, Australia pada April dan Mei tahun 2019, seperti dilaporkan harian T he Guardian .

"Sinyal ini muncul di data kami saat kami mengamati ke arah Proxima Centauri, dan ini menarik," kata Sheikh seperti dikutip New York Times .

Deteksi sinyal

Observatorium Parkes di New South Wales, Australia menyebut bintang ini sebagai "lempeng" setelah teleskop yang telah digunakan selama 50 tahun di sana menerima sinyal aneh.

Peneliti ini juga menambahkan bahwa observatorium itu melakukan koordinasi dalam sejumlah misi seperti proyek pencarian intelijen ekstra teresterial, Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI).

Menurut laporan harian The Guardian, Breakthrough Listen akan menerbitkan laporan investigasi mereka tentang sinyal ini dalam beberapa bulan ke depan.

Pencarian kehidupan ekstra terestrial

Wartawan sains BBC, Pallab Ghosh, melaporkan Februari lalu bahwa permintaan penyelidikan lebih mendalam ini muncul dalam pertemuan asosiasi ilmuwan Amerika, American Association for the Advancement of Science di Seattle.