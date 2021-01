Kisah para perempuan yang menjadi penyiksa di kamp konsentrasi Nazi, 'Orang-orang sulit membayangkan mereka bisa sekejam itu'

Neraka dan kenyamanan rumah

Pada bulan September tahun lalu, ia menerbitkan sebuah buku tentang pengalamannya, My Name Is Selma di Inggris. Tahun ini, buku itu akan dirilis di negara lain, termasuk Jerman.