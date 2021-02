Covid-19: Lima hari 'kritis' di Wuhan yang menentukan penyebaran wabah virus corona sedunia

Robert Maguire dari WHO dan seorang dokter di China menjenguk seorang pasien Sars di Guangzhou, China – April 2003

Dr Marjorie Pollack, epidemiologi yang berbasis di New York

31 Desember: Tawaran bantuan

"Saya mengirim SMS yang sangat panjang kepada George Gao, menawarkan untuk mengirim tim dan melakukan apapun untuk mendukung mereka," kata Dr Peter Daszak, ketua kelompok penelitian penyakit menular yang berbasis di New York, EcoHealth Alliance, dalam wawancara dengan BBC.

Direktur Chinese Center for Disease Control, George F Gao – 22 Januari 2020

Epidemiolog Ian Lipkin dari Universitas Columbia di New York juga mencoba menghubungi Gao. Tepat saat ia akan makan malam untuk merayakan Tahun Baru, Gao membalas teleponnya.

Hukum internasional menetapkan bahwa wabah penyakit menular baru yang menjadi perhatian global dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam 24 jam.

Namun pada 1 Januari, WHO masih belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai wabah tersebut. Sehari sebelumnya, pejabat WHO telah melihat unggahan dan laporan ProMed secara online, sehingga mereka menghubungi Komisi Kesehatan Nasional China.

"Hal itu dapat dilaporkan," kata Profesor Lawrence Gostin, Direktur Pusat Kolaborasi WHO untuk hukum kesehatan nasional dan global di Universitas Georgetown-Washington DC, yang juga anggota pakar Peraturan Kesehatan Internasional.

Dr Maria Van Kerkhove, seorang ahli epidemiologi WHO yang kelak menjadi pimpinan teknis Covid-19 di badan tersebut, ikut dalam banyak rapat darurat pertama pada tengah malam tanggal 1 Januari.

Butuh waktu dua hari bagi China untuk menanggapi WHO. Namun apa yang mereka sampaikan masih samar, bahwa telah ada 44 kasus virus pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui.

China mengatakan telah berkomunikasi secara teratur dan penuh dengan WHO mulai 3 Januari. Namun rekaman pertemuan internal WHO yang diperoleh oleh kantor berita Associated Press (AP)-beberapa di antaranya dibagikan kepada PBS Frontline dan BBC- memberikan gambaran yang berbeda.