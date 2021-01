‘Lion King’ Simba si anak singa lahir dari sperma mendiang ayahnya, Mufasa

Nama Simba, seperti bapaknya, diambil dari film klasik Disney The Lion King. Simba sebenarnya dilahirkan Oktober lalu, namun kebun binatang menunggu sampai sekarang untuk mengumumkan kabar kelahirannya.

Spesies tersebut diklasifikasikan sebagai "rentan" oleh International Union for the Conservation of Nature (IUCN).