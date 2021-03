'Vagina saya seperti menolak' - cerita pengidap vaginismus yang menghadapi stigma dan trauma

Apa itu vaginismus?

Ditinggalkan suami karena vaginismus

Mengalami kekerasan verbal dan fisik

Stigma juga dialami laki-laki

Vaginismus bisa sembuh

"Setelah dua minggu latihan dilatasi mandiri, kita sudah berhasil intercourse for the first time. Rasanya oh gini," ujar Budiman sambil tertawa.