Hari Down Syndrome Internasional: 'Anak saya sudah melampaui harapannya, ini bonus dari Tuhan'

sejam yang lalu

Para penyandang down syndrome seringkali disebut akan selalu tergantung pada orang tua atau orang dekatnya di sepanjang hidupnya. Tetapi sejumlah anak dan remaja penyandang down syndrome mampu berprestasi di bidang yang ditekuninya.

Namun muncul pertanyaan berikutnya: bagaimana orang-orang dengan down syndrome — kelainan kromosom yang dampak utamanya adalah keterlambatan pertumbuhan fisik dan mental — dapat disebut mandiri ketika mereka memasuki usia dewasa?

Di dunia saat ini diperkirakan ada 3.000-5.000 anak terlahir sebagai penyandang down syndrome tiap tahun. Sementara di Indonesia diperkirakan ada sekitar 300.000 orang penyandang down syndrome.

Melalui kesaksian kedua orang tuanya, BBC Indonesia menampilkan Aswin Nugroho dan Namira Zania Siregar, dua sosok dewasa muda penyandang down syndrome, bertepatan peringatan Hari Down Syndrome Internasional,

Aswin Nugroho, 29 tahun, bisnis kue kering

Sejak kecil, Aswin telah dididik untuk bisa mandiri sesuai tahapan usianya. Demikian cerita ibunya. Meski awalnya Herawati tak mengerti tentang makna down syndrome yang disandang putranya.

Aswin juga mengikuti les piano sejak 20 tahun lalu. Menurut Herawati, bermain musik akan membantu stimulasi otak penyandang down syndrome.

Namira Zania Siregar, 23 tahun, model dan dancer

Namira terlihat beberapa kali membenahi rambut saat ibunya tengah berbagi cerita dalam acara daring peringatan Hari Down Syndrome Internasional hari itu.

Namira yang hadir bermake up memiliki talenta di bidang tari dan modeling, demikian menurut ibunya.

"Memasuki usia remaja, saya coba lihat di mana talentanya. Saya menemukannya pada tari dan model. Alhamdulillah ada sekolah tari khusus untuk anak down syndrome sehingga bakat Namira makin terasah," tutur Nini Andrini, ibunda Namira.

Sedangkan di dunia modeling, debut perdana Namira adalah saat ia terpilih mewakili anak down syndrome di gelaran Jakarta Fashion Week 2018

"Harapan saya terhadap Namira sudah melebihi dari harapan. Dulu saya hanya ingin dia jadi anak down syndrome mandiri. Tapi ketika kemudian dia menjadi seperti ini, saya anggap ini adalah bonus dari Tuhan buat Namira dan saya," kata Nini.

"Anak down syndrome kan polos, cenderung melihat semua orang baik. Itu, saya sangat sulit ngejagainnya . Namira itu punya beberapa akun media sosial dan dia menggunakan password untuk telepon genggamnya. Suatu waktu terbuka, saya menemukan ada percakapan dia dengan lelaki yang kita bisa bilang kurang baik," cerita Nini.

Dari pengalamannya Nini menyimpulkan orang tua lah yang berperan banyak bagi kemandirian anak down syndrome. Jika ada terapis, itu hanya berlangsung beberapa jam sehari. Sedangkan anak bersama orang tuanya 24 jam sehari tanpa putus.

Cerita ketiga orang dewasa muda penyandang down syndrome ini merupakan bagian dari acara peringatan hari down syndrome internasional yang digelar Komunitas Peduli Down Syndrome (KPDS) pada Sabtu (20/03).