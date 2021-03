Cuitan Bos Twitter laku dijual Rp41 miliar lebih, seperti apa tweet perdananya yang laku keras itu?

sejam yang lalu

Cuitan itu, yang cuma bertuliskan "just setting up my twttr" saat kali pertama muncul pada 21 Maret 2006, dilelang oleh Dorsey yang hasilnya untuk kegiatan amal.