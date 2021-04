Hacker di Indonesia bobol puluhan ribu data bansos AS, raup hampir setengah miliar rupiah

53 menit yang lalu

Sumber gambar, AFP via GETTY IMAGES

Kepolisian Daerah Jawa Timur membekuk dua tersangka pembuat scampage atau website palsu yang menyerupai laman resmi pemerintah Amerika Serikat. Laman itu digunakan untuk menipu dan membobol data warga AS pemohon dana bantuan sosial bagi korban dampak pandemi di AS atau Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Data para warga AS di laman itu selanjutnya dijual.