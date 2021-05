Film You and I: 'Dialog dua generasi' antara sineas muda dan dua perempuan eks tapol 65

"Jangan melupakan sejarah. Kok wis lali kabeh to mbah (Kok sudah lupa semua sih mbah)", ujar Kaminah, sambil mengelus dahi Kusdalini dengan lembut.

Itu adalah cuplikan dari film dokumenter You and I yang mengisahkan kehidupan Kaminah dan Kusdalini, dua sahabat yang bertemu di penjara 50 tahun lalu karena dituding terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

'Ironi sebuah pertemuan'

Merespons karya foto

"Mereka melihat kehadiranku juga tidak mencurigai apapun, karena memang aku datang bukan sebagai film maker , saat itu hanya sebagai anak muda, sebagai teman yang ingin mendengarkan kisah-kisah mereka aja, atau makan bareng atau hang out aja sama mereka," jelas Fanny.

Sosok nenek yang tak pernah dikenal

Pendekatan observasional

Film You and I yang dirilis pada September 2020 berhasil menyabet sejumlah penghargaan, baik di luar maupun dalam negeri.

You and I juga mendapat Official Selection di Asian Vision dalam Singapore International Film Festival 2020.