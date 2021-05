Manusia purba 'berayun' di pepohonan 3,67 juta tahun yang lalu meski bisa 'berjalan tegak', kata ilmuwan

Penggambaran Australopithecus (kiri) dan fosil Little Foot (kanan). Saintis mengatakan Little Foot 'masih berayun di pepohonan meski bisa berjalan tegak'.

Kesimpulan ini didapat setelah tim ilmuwan dari Keck School of Medicine, University of Southern California, Amerika Serikat, menganalisis bagian atas tubuh dari fosil yang dikenal dengan nama Little Foot.