Panduan praktis dari buku 400 tahun lalu dan ternyata masih relevan, dari pentingnya kembali ke alam hingga curhat

sejam yang lalu

Buku The Anatomy of Melancholy yang ditulis oleh Robert Burton pada 1621 banyak membahas cara-cara mengatasi depresi.

Buku tersebut berjudul The Anatomy of Melancholy yang ditulis oleh pendeta dan akademisi Inggris, Robert Burton, yang merangkum petunjuk-petunjuk praktis mengatasi kegundahan hati berdasarkan ilmu Yunani kuno.

Penulis dan wartawan Skotlandia, Amy Liptrot, menengok kembali karya Burton dan menerbitkannya dengan judul The New Anatomy of Melancholy , tentunya diperbarui dengan perkembangan abad ke-21.

Kembali ke alam

Bertemu kawan dan curhat

Manfaat air dingin

Keseimbangan urusan kantor dan keluarga

Jangan abaikan pola naik turunnya perasaan

Cetakan ulang buku "The Anatomy of Melancholy" yang pertama kali terbit pada 1621.

Diadaptasi oleh Eva Ontiveros dari acara BBC Radio 4: The New Anatomy of Melancholy and In Our Time.