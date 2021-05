Covid-19: Penderitaan warga Kamboja di zona merah - bantuan langka, makanan menipis, mau protes malah diancam

sejam yang lalu

Tinggal di zona merah

Diperkirakan 120.000 orang tinggal di zona-zona merah di Phnom Penh, menurut data Center for Alliance of Labor and Human Rights (Central).