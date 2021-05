Penyanyi Demi Lovato ungkap dirinya bukan pria atau perempuan tapi non-biner, apa maksudnya dan apa bedanya dengan transgender?

34 menit yang lalu

Penyanyi yang terkenal melalui lagu Let It Go dalam film animasi Frozen ini mengatakan mereka masih "belajar dan jujur pada diri sendiri" serta tidak menganggap mereka sebagai "pakar atau juru bicara" mengenai topik gender.