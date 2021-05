Sejarah Jakarta: Mengungkap Kastel Batavia, simbol kejayaan VOC yang telah terkubur zaman - bisakah jadi cagar budaya?

sejam yang lalu

Berawal dari membuat sumur

Banyak temuan yang sudah hancur

Jadi pusat kegiatan VOC di Asia

"Dan ini bisa dipahami kenapa kemudian di bekas kastel itu ditemukan sisa-sisa atau pecahan keramik," ujar Bondan, yang menulis buku dalam edisi Bahasa Inggris berjudul "Beyond the City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740."