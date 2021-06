Kerajaan Inggris: Anak bungsu Pangeran Harry-Meghan diberi nama gabungan Putri Diana dan Ratu Elizabeth II

4 jam yang lalu

Untuk nama tengah, Pangeran Harry dan istrinya yang bergelar Duke dan Duchess of Sussex tersebut membeberkan alasan pemilihan nama Diana.

"Ratu, Prince of Wales dan Duchess of Cornwall, Duke dan Duchess of Cambridge sudah diberitahu dan mereka gembira sekali dengan kabar itu."