Mengapa menjadi 'crazy rich Asian' di China tidak lagi keren?

53 menit yang lalu

'Tidak berhak'

Di satu sisi rata-rata pendapatan tahunan China mencapai 32.189 yuan (sekitar Rp71,8 juta) atau sekitar 2.682 yuan (Rp5,6 juta) per bulan berdasarkan Biro Statistik Nasional, di sisi lain miliarder yang menghuni Beijing lebih banyak ketimbang kota-kota lain di dunia.

Sebagai contoh, bulan lalu masyarakat geram setelah terungkap aktris Zheng Shuang dibayar sekitar 2 juta yuan (sekitar Rp4,4 miliar) per hari untuk berakting dalam acara di TV. Total dia dibayar 160 juta yuan (sekitar Rp356,8 miliar).

Seni merendah untuk ditinggikan

Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah di China, masyarakat berpendidikan kota memaknai aksi pamer sebagai "kurang beradab atau dari 'kelas rendah'," papar Dr John Osburg, penulis buku Anxious Wealth: Money and Morality Among China's New Rich, kepada BBC.