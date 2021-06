Luar angkasa: Astronom mendapat jawaban kapan bintang di alam semesta mulai bersinar

5 menit yang lalu

Kajian tentang kapan tepatnya bintang mulai bersinar sudah lama menjadi fokus penelitian pakar dari University College London, Inggris, Richard Ellis, yang dimuat di jurnal ilmiah T he Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

'Seperti mengintip masa lalu'

Peran proporsi atom hidrogen

Jarak galaksi diukur dengan menggunakan teleskop yang ada di Bumi, yaitu the Atacama Large Millimetre Array (Alma), the Very Large Telescope (VLT), dan the Gemini South Telescope, semuanya berlokasi di Chile.