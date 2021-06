'Mobil terbang' buatan Slovakia selesaikan uji terbang, apa keistimewaannya?

47 menit yang lalu

'Pasar menggiurkan'

'Benar-benar keren'

Dr Stephen Wright, peneliti senior di bidang avionics dan pesawat terbang di University of the West of England, menggambarkan AirCar sebagai "anak bukan dari hasil pernikahan antara Bugatti Veyron dan Cesna 172".