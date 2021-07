Bill Cosby: Pernah menjadi tukang semir, lalu dikenal sebagai komedian tenar hingga 'ternoda' kasus penyerangan seksual

Perannya sebagai Dr Cliff Huxtable yang baik hati dan selalu mengenakan sweter dalam serial komedi situasi terkenal era 1980-an, The Cosby Show , membuatnya menjadi tokoh masyarakat di AS.

Bagaimana kariernya dimulai?

Salah satu album komedinya, To Russell, My Brother, Whom I Slept With pada 1968, dia menetapkan tema yang akan mendefinisikan karya-karyanya - sosok ayah disiplin sekaligus pengasih; kakak beradik yang bisa bersekongkol bersama dalam satu menit, lalu saling ribut; dan sosok percaya diri dalam ikatan keluarga.