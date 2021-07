Olimpiade Tokyo: Upaya Indonesia jaga tradisi emas badminton Olimpiade, dari latihan khusus di Kumamoto hingga menjaga hati pemain

Praktis, setelah ajang All England 2020 di Birmingham, Inggris, hampir semua turnamen besar dibatalkan.

Praveen/Melati tingkatkan kekompakan

Praveen/Melati mencatat prestasi mengesankan di seri Eropa sebelum secara cemerlang menjuarai All England 2020.

Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad and Liliyana Natsir merayakan kemenangannya pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil, yang jatuh bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Keduanya menyumbangkan medali emas untuk tim Merah Putih setelah membabat habis lawannya asal Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Ying.

Pemain ganda putra Rexy Mainaky dan Ricky Subagja merayakan kemenangan setelah membabat habis lawannya, pasangan dari Malaysian Cheah Soon Kit/Yap Kim Hock (Malaysia), dengan skor 5-15, 15-13, 15-12 pada Olimpiade 1996 di Atlanta, Amerika Serikat.

Jordan/Melati berada di Grup C bersama Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang), Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark), dan Simon Wing Hang Leung/Gronya Somerville (Australia).

Dua posisi terbaik di setiap grup akan melangkah ke babak delapan besar. "Melihat drawing cukup baik, head to head kita tidak kalah tapi ini Olimpiade. Jadi siapa pun lawannya tidak boleh lengah," kata Melati, dalam rilis yang dikeluarkan PBSI.

Kevin/Marcus tak mau gegabah

Catatan khusus ini ia susun setelah berulang kali mendampingi pemain di ajang penting seperti Kejuaraan Dunia dan All England.

Kans emas kedua bagi Hendra

Hendra, sementara itu mengatakan, "Kita mau lebih fokus, step by step , satu pertandingan ke pertandingan lain. Main lebih berani dan lebih yakin lagi."

Banyak yang menempatkan Hendra/Ahsan sebagai kuda hitam. Ketika usia tak lagi muda, pasangan ini masih bisa menjuarai All England pada 2019.

Endo/Watanabe sukses menghadang Kevin Marcus di final All England 2020. Di All England 2021, duo Jepang ini juga keluar sebagai juara.

"Sudah lama persiapannya, sejak All England 2021. Jadi, so far sudah siap, jaga fokus, tinggal simulasi feeling, untuk membawa perasaan ke pertandingan," kata Ginting.