Mengapa Orang Prancis jarang mengatakan 'aku mencintaimu'

31 menit yang lalu

Dan ketika saya memberi tahu dia bahwa saya berada di pesta yang penuh dengan orang-orang cantik, dia dengan apik mengatakan sesuatu tentang "birds of a feather" (suatu idiom dalam bahasa Inggris yang berarti bahwa orang-orang yang mempunyai minat, kepribadian, atau karakter yang cenderung sama).

Heise terinspirasi untuk menulis buku pertamanya, "Je T'aime, Me Neither," ketika pacarnya yang dari Prancis meninggalkannya dan berkata, "Je ne t'aime plus."