Foto kondisi transpuan di Jabodetabek saat pandemi Covid-19 menang ajang fotografi internasional

40 menit yang lalu

Foto seri karya fotografer asal Jakarta, Yoppy Pieter, tersebut berjudul Trans Woman: Between Colour and Voice .

The Time of Coronavirus, oleh Aly Song, China

An Elegy for the Death of Hamun, oleh Hashem Shakeri, Iran