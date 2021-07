Olimpiade: Mengapa penggunaan ganja masih dilarang di pesta olahraga terbesar dunia?

18 menit yang lalu

Pelari Amerika Serikat (AS) Sha'Carri Richardson gagal terjun di Olimpiade Tokyo karena dinyatakan positif menggunakan ganja dalam uji coba US Track & Field. Walau sudah dilegalkan di banyak negara bagian di AS, mengapa ganja masih dilarang di dunia olahraga?