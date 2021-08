Covid: Mengapa masih ada orang yang menyangkal pandemi maut itu?

Bibit keraguan

Dalam makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific April lalu, Najmah dan rekan menyimpulkan bahwa bibit dari sikap denial masyarakat adalah ketidakpercayaan pada pemerintah.