Penelitian zat kimia dalam gading ungkap 'riwayat hidup' gajah purba

37 menit yang lalu

"Tidak jelas apakah perjalanan-perjalanan ini adalah migrasi musiman, tapi ia merambah area yang sangat luas," kata peneliti utama Dr Matthew Wooller, dari University of Alaska Fairbanks.

"Sejak hari mereka lahir sampai hari mereka mati, mereka punya buku harian dan itu tertulis di gading mereka," kata peneliti lainnya Dr Pat Druckenmiller, direktur University of Alaska Museum of the North.