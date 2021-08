Afghanistan: Ratu Soraya, salah satu pemimpin pertama yang mengedepankan hak perempuan pada 1920an

19 menit yang lalu

Saat berkuasa, di tengah penentangan saat itu, Raja Amanullah Khan "mengkampanyekan menentang poligami dan juga kerudung, praktik yang mereka terapkan sendiri," seperti laporan The Time untuk 100 Women of the Year pada Maret tahun lalu.

Pengaruh orang tua

Huma Ahmed-Ghosh, Professor Emeritus di Universitas San Diego, adalah penulis makalah berjudul A History of Women in Afghanistan: Lesson Learnt for the Future or Yesterdays and Tomorrow, yang dipublikasikan oleh Journal of International Women's Studies pada 2003.