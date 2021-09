Bushido: Buku yang mengubah citra Jepang di mata dunia

Bushido: The Soul of Japan pertama kali terbit pada tahun 1900.

The Last Samurai, film epik Hollywood, menceritakan kisah Katsumoto, seorang samurai pemberontak yang mendedikasikan hidupnya untuk melawan kekuatan-kekuatan yang ia yakini merusak nilai-nilai tradisional Jepang.

Bushido: The Soul of Japan, yang pertama kali diterbitkan pada 1900 dan menjadi bestseller internasional hingga hari ini, dipublikasikan kembali tahun ini oleh penerbit Penguin sebagai bagian dari seri Great Ideas.

Berbeda dengan sambutan meriah yang diterimanya di luar negeri, buku Nitobe banyak dikritik di Jepang karena tidak akurat, menurut Oleg Benesch dalam bukunya Inventing the Way of the Samurai.