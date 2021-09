Kisah seorang inventor muda memanfaatkan magnet untuk atasi polusi mikroplastik

10 menit yang lalu

Bertahan selama ribuan tahun

Satu studi pada tahun 2019 oleh para peneliti di University of Newcastle menemukan bahwa secara global, manusia menelan rata-rata 5 gram plastik setiap pekan - atau setara dengan sebuah kartu kredit.

'Perlu ada cara memerangi ini'

Kini dia bekerja dengan perusahaan AS Stress Engineering untuk menyempurnakan penemuannya dan merancang perangkat dari besi tahan karat, kaca, atau plastik daur ulang.

