Meninggal saat isolasi mandiri: Karena penuhnya rumah sakit hingga termakan hoaks - 'Setelah orang tuanya meninggal, mereka jadi percaya Covid itu ada'

25 menit yang lalu

Meninggal di ambulans

Terpengaruh kabar hoaks dan minim pemahaman

"Masuk ke belakang [dapur], ini bau apa. Saya kira ada makanan busuk. Oh, mungkin bajunya yang bau, ganti [baju] yang baru. Tapi kok sama baunya. Begitu saja, tidak ada curiga apa-apa," akunya.

Menandai banyak 'persoalan di hulu'

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2021, Jawa Barat ditargetkan testing sebanyak 107 ribu per hari, tapi baru bisa dilakukan sekitar 40 ribuan per hari. Sedangkan untuk lacak, dari target 1:15, baru terealisasi 1:5.