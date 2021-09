China larang gaya "keperempuan-perempuanan" dalam acara hiburan

China punya populasi sekitar 1,4 miliar orang. Kesenjangan pendapatan meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dengan 10% dari populasi meraup 41% dari pendapatan nasional pada tahun 2015, naik dari 27% pada tahun 1978, seperti yang diperkirakan oleh London School of Economics .

Budaya penggemar 'Kaotis'

Di China, homoseksualitas tidak ilegal tetapi pihak berwenang melakukan penyensoran ketat dan menghapus referensi gay dalam film biografi Freddie Mercury yang memenangkan piala Oscar "Bohemian Rhapsody". Ketelanjangan dan adegan seks juga diedit dari serial televisi yang ditonton secara luas seperti "Game of Thrones" dan film "The Shape of Water".