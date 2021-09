Kisah tapak tilas penjelajahan para perempuan pemberani yang terlupakan

23 menit yang lalu

Alexandra David-Néel menulis tentang ekspedisinya selama 14 tahun menyusuri Asia dalam bukunya, My Journey to Lhasa.

David-Néel menulis tentang petualangan itu dalam buku My Journey to Lhasa , yang menggambarkan kebahagiaannya dalam "perjalanan menuju misteri ketinggian yang belum dijelajahi ini, sendirian dalam keheningan yang luar biasa, mencicipi manisnya kesendirian dan ketenangan".

Sumber gambar, Woman with Altitude/Facebook

Dia menemukan lusinan perempuan penjelajah, antara lain penulis Skotlandia Nan Shepherd, yang dikenal dengan bukunya The Living Mountain yang mengisahkan penjelajahannya di pegunungan Cairngorm Skotlandia pada 1940-an.

Sumber gambar, Woman with Altitude/Facebook

Tujuan Wortley adalah untuk terus menelusuri kembali langkah-langkah para perempuan pemberani ini dan mendokumentasikan pengalamannya dalam Woman with Altitude.

Dia juga berikhtiar untuk membuat dampak positif pada kehidupan para perempuan di komunitas yang dia kunjungi, mengumpulkan uang untuk amal seperti Scottish Women's Aid and Freedom Kit Bags, sebuah badan amal yang memasok pembalut kain yang dapat digunakan kembali untuk para perempuan dan anak perempuan di Nepal dan India.

Tatkala Wortley menghabiskan tiga pekan di Cairngorms mengikuti jejak Shepherd, dia membawa salinan buku The Living Mountain , sebuah penghormatan puitis ke pegunungan Skotlandia.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini In the steps of history's forgotten female explorers bisa Anda simak di laman BBC Travel.