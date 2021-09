Perubahan Iklim: Bencana terkait cuaca naik tajam dalam lima dekade terakhir

sejam yang lalu

Kerugian yang dilaporkan selama dekade antara 2010-2019 sekitar US$383 juta (Rp5,4 triliun) per hari, tujuh kali lipat dari US$ 49 juta (Rp697 miliar) per hari pada periode 1970-1979.