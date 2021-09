Mehdi Rajabian: Musisi Iran rela masuk penjara demi album baru, 'konyol sekali, hari gini masih melarang musik'

16 menit yang lalu

Bertajuk Coup of The Gods, album itu turut menampilkan orkestra Brasil, serta musisi dari Turki, Rusia, India, Argentina, dan dua penyanyi perempuan dari AS, Lizzy O'Very dan Aubrey Johnson.