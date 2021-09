'Perang' mode antar-generasi dari belahan rambut hingga skinny jeans, gaya mana yang terbaik, Gen X, Gen Z, atau Milenial?

Bentuk The New Look yang segar dan berbunga mencerminkan lonjakan kelahiran bayi, dan ketika pengulangan yang lebih lembut menggema di seluruh mode arus utama, siluet menjadi identik dengan mode domestik di pinggiran kota di tahun 50an.

Kaum muda di tahun 1970-an berhasil membuat jeans - yang sempat membuat panik seluruh generasi orangtua dari tahun 50-an, karena mereka mengasosiasikan gaya tersebut dengan remaja pemberontak dan subkultur rocker (seperti gambar yang disebarkan oleh film-film seperti Rebel Without A Cause dan The Wild One) - juga kontroversial, hal ini karena kesukaan mereka pada celana bergaya feather-ruffling bell.