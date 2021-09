Penyiksaan hewan: Indonesia 'juara dunia' konten siksa binatang, dapatkah 'kemenangan' kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?

40 menit yang lalu

Menurut Asia For Animals Coalition, Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

Kepala Tayo dalam karung, rumah dilempar batu

Kemenangan hewan yang teraniaya

Menggunakan kekuatan medsos

Tindakan 'remeh' yang serius

Sejumlah pelaku pembunuhan berantai dan brutal juga memiliki riwayat penyiksa hewan. Seperti kasus Gary Leon Ridgway yang dikenal sebagai Green River Killer. Saat masih kecil, ia memiliki pengalaman pernah mencekik kucing. Di pengadilan, Gary disebut telah membunuh 49 orang di AS.

Biro Penyelidikan Federal AS (FBI) tahun-tahun belakangan ini bahkan menjadikan kasus-kasus penyiksaan hewan untuk memprediksi kasus-kasus pembunuhan .

Juara dunia konten penyiksa hewan

Di tengah kemenangan kucing Tayo di pengadilan, Asia For Animals Coalition merilis riset yang menunjukkan Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

"Mungkin fakta paling mengejutkan bahwa secara kolektif, 5840 masing-masing video, yang kami dokumentasikan telah ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali saat penelitian ini ditulis," tulis laporan Asia For Animals Coalition.

"Saya yakin itu pasti, kalau terus di- blow up setiap kali ada kasus, dan kita akan follow up , kita akan proses. Lama-lama akan berkurang [kasusnya]," kata Karin.

Selain itu, dari kajian Animal Defender, kebanyakan pengunggah kasus kekerasan terhadap hewan di media sosial adalah anak-anak remaja — apa yang Doni mengalami sindrom "look at me generation".